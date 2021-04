Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 3-7 Maggio 2021: Alberto Investito dalla Crisi dei Cantieri! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 Maggio 2021: brutti momenti Alberto Palladini. Franco in pericolo… Anticipazioni Un Posto al Sole: mentre Roberto prepara la contromossa per reagire alla Crisi innescatasi ai Cantieri, per Alberto Palladini ci sono in arrivo pessime notizie. Silvia, tornata a Napoli con Michele, riceve un caloroso saluto da parte di un cliente del Caffè Vulcano, mentre Vittorio tenta di resistere al fascino di Speranza! Crisi, segreti, pericoli, insidie… Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 3 ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 aprile 2021)UnalTramada lunedì 3 a venerdì 7: brutti momentiPalladini. Franco in pericolo…Unal: mentre Roberto prepara la contromossa per reagire allainnescatasi ai Cantieri, perPalladini ci sono in arrivo pessime notizie. Silvia, tornata a Napoli con Michele, riceve un caloroso saluto da parte di un cliente del Caffè Vulcano, mentre Vittorio tenta di resistere al fascino di Speranza!, segreti, pericoli, insidie… LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 3 ...

Advertising

2alone8_ : @marghexharry Sii, tipo ho sempre voluto e vorrei andare in un posto così con il sole e esprimere ciò che sono, ci… - Franco32656300 : RT @SoniaMelli: @fiordisale @Mov5Stelle Sempre stata solo a caccia di un posto al sole e, non avendolo ottenuto con Conte, ha scatenato la… - alinmusicland : @MetaErmal 'Ho fatto un sogno e ho visto un posto in cui milioni di persone danno vita a un altro sole' Torneremo presto, ne sono certa ? - olimpiclover : Oggi mi sento Moderno grazie a ieri ed al suo vaccino, peccato, pensavo che mi dessero almeno una provola affumicat… - ___mariaelisa__ : seguitemi su instagram (il_sole_alle_finestre_) posto contenuti come questi -