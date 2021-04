Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 28 aprile: Alberto vuole riconquistare Clara (Di mercoledì 28 aprile 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 28 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana? Alberto cerca di recuperare terreno con Clara, ma lei sembra intenzionata a far valere i propri diritti. Che cosa succede tra la Curcio e Patrizio? A causa di un’improvvisa variazione di palinsesto la puntata di “Un Posto al Sole” di martedì 27 aprile su Rai 3 non è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021)“Unal”, puntata del 282021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana?cerca di recuperare terreno con, ma lei sembra intenzionata a far valere i propri diritti. Che cosa succede tra la Curcio e Patrizio? A causa di un’improvvisa variazione di palinsesto la puntata di “Unal” di martedì 27su Rai 3 non è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RobertaFinizio : RT @DavanzoEmilia: Anche oggi il sole ha lasciato il posto a nuvole scure, cerchiamo buona luce dentro di noi e in chi ci sta accanto, buon… - mewmewtokyo : RT @DavanzoEmilia: Anche oggi il sole ha lasciato il posto a nuvole scure, cerchiamo buona luce dentro di noi e in chi ci sta accanto, buon… - DavanzoEmilia : Anche oggi il sole ha lasciato il posto a nuvole scure, cerchiamo buona luce dentro di noi e in chi ci sta accanto,… - infoitcultura : Un Posto al Sole anticipazioni dal 26 al 30 aprile: Franco e Roberto in Commissariato - infoitcultura : Un posto al sole maggio 2021: anticipazioni e trame -