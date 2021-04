Un posto al sole anticipazioni: ALBERTO scosso dai Cantieri, ecco perché (Di mercoledì 28 aprile 2021) Di recente abbiamo avuto modo di intervistare Maurizio Aiello, che, pur non potendo ovviamente fornire anticipazioni, ci ha fatto capire che nelle prossime puntate di Un posto al sole il suo ALBERTO Palladini avrà ancora da soffrire (QUI l’intervista completa). E infatti sono le stesse trame a breve termine a svelarci che “per ALBERTO, le cose sembrano mettersi davvero male“… Leggi anche: Un posto al sole, Maurizio Aiello a Tv Soap: “Vedrete ALBERTO Palladini soffrire!” Ma non solo. Gli spoiler ci portano ad affrontare un tema di cui in realtà vi abbiamo già accennato in tempi non sospetti. Nei prossimi episodi di Upas la complessa situazione dei Cantieri non sfuggirà al Palladini, che ne rimarrà piuttosto scosso: ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 aprile 2021) Di recente abbiamo avuto modo di intervistare Maurizio Aiello, che, pur non potendo ovviamente fornire, ci ha fatto capire che nelle prossime puntate di Unalil suoPalladini avrà ancora da soffrire (QUI l’intervista completa). E infatti sono le stesse trame a breve termine a svelarci che “per, le cose sembrano mettersi davvero male“… Leggi anche: Unal, Maurizio Aiello a Tv Soap: “VedretePalladini soffrire!” Ma non solo. Gli spoiler ci portano ad affrontare un tema di cui in realtà vi abbiamo già accennato in tempi non sospetti. Nei prossimi episodi di Upas la complessa situazione deinon sfuggirà al Palladini, che ne rimarrà piuttosto: ...

