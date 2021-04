Un consulente finanziario ha prelevato senza permesso 400mila euro dai conti di una ultranovantenne (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - In circa quattro anni, un consulente finanziario di Rimini ha prelevato indebitamente dai conti di una sua cliente ultranovantenne quasi 400mila euro. L'anziana, una volta resasi conto che l'uomo la stava truffando, ha sporto querela ai carabinieri tramite il suo avvocato. È emerso come la donna conoscesse l'uomo da molto tempo e di come si fosse fatta convincere a consegnargli assegni e bancomat in cambio di una rendita mensile di 4000 euro, ridotta a 3000 nell'ultimo periodo. Il professionista aveva dunque pieno accesso ai conti dell'anziana, arrivando a prelevare dal 2017 a oggi anche 10-15 mila euro al mese. Al termine delle indagini, il sostituto procuratore di Rimini Paolo Gengarelli ha disposto per ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - In circa quattro anni, undi Rimini haindebitamente daidi una sua clientequasi. L'anziana, una volta resasi conto che l'uomo la stava truffando, ha sporto querela ai carabinieri tramite il suo avvocato. È emerso come la donna conoscesse l'uomo da molto tempo e di come si fosse fatta convincere a consegnargli assegni e bancomat in cambio di una rendita mensile di 4000, ridotta a 3000 nell'ultimo periodo. Il professionista aveva dunque pieno accesso aidell'anziana, arrivando a prelevare dal 2017 a oggi anche 10-15 milaal mese. Al termine delle indagini, il sostituto procuratore di Rimini Paolo Gengarelli ha disposto per ...

