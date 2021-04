Un bicchiere di succo di mirtillo al giorno toglie il medico di torno. Questo piccolo frutto è davvero prezioso per la salute ed il benessere delle donne. Lo spiega la Professoressa Maria Grazia Spalluto, Docente di Fitoterapia all’Università Tor Vergata di Roma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il mirtillo è un frutto dalle piccole dimensioni ma dalle grandi proprietà. È una sorta di scrigno che racchiude tanti preziosi nutrienti. Consumato regolarmente è in grado di migliorare salute e benessere, specie delle donne. Ha un sapore gradevole e leggermente acidulo che lo fa amare anche dai più piccoli. Buono nello yogurt bianco, ottimo sotto forma di succo, gustosissimo nelle torte. E il suo colore blu- violetto mette subito allegria. mirtillo: perché fa bene e come gustarlo guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilè undalle piccole dimensioni ma dalle grandi proprietà. È una sorta di scrigno che racchiude tanti preziosi nutrienti. Consumato regolarmente è in grado di migliorare, specie. Ha un sapore gradevole e leggermente acidulo che lo fa amare anche dai più piccoli. Buono nello yogurt bianco, ottimo sotto forma di, gustosissimo nelle torte. E il suo colore blu- violetto mette subito allegria.: perché fa bene e come gustarlo guarda le foto ...

