Ultimi sondaggi politici, le intenzioni di voto e la fiducia nei leader (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Lega perde sempre più consensi, il Partito Democratico cresce così come il Movimento 5 Stelle. Fratelli D’Italia, invece, sembra aver messo le radici attorno al 17%: questo è il quadro generale presentato dagli Ultimi sondaggi politici di oggi realizzati da Index Research per Piazza Pulita, il programma in onda su La7 condotto da Corrado Formigli. Ultimi sondaggi politici oggi, le percentuali Ecco le percentuali che, secondo gli Ultimi sondaggi politici di oggi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al voto: Lega: 21,6% Partito Democratico: 20% Fratelli D’Italia: 17,8% Movimento 5 Stelle: 16,6% Forza Italia: 6,5% Azione: 3,5% Sinistra Italiana: 2,6% Italia Viva: 2,2% Verdi: 1,9% MDP: ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Lega perde sempre più consensi, il Partito Democratico cresce così come il Movimento 5 Stelle. Fratelli D’Italia, invece, sembra aver messo le radici attorno al 17%: questo è il quadro generale presentato daglidi oggi realizzati da Index Research per Piazza Pulita, il programma in onda su La7 condotto da Corrado Formigli.oggi, le percentuali Ecco le percentuali che, secondo glidi oggi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al: Lega: 21,6% Partito Democratico: 20% Fratelli D’Italia: 17,8% Movimento 5 Stelle: 16,6% Forza Italia: 6,5% Azione: 3,5% Sinistra Italiana: 2,6% Italia Viva: 2,2% Verdi: 1,9% MDP: ...

