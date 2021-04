Ultime Notizie Serie A | Mkhitaryan innamorato di Roma | accordo De Zerbi-Fiorentina – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 19.45 – Inter, Barella: «La gara con la Juve ci ha sbloccato. Scudetto? Lo scorso anno…» – Nicolò Barella parla dell’annata dell’Inter e della cavalcata Scudetto. Le sue parole a Sky Sport. Ore 19.30 – Milan, Tomori in sede: incontro con Maldini e Massara. Le– Oggi pomeriggio a Casa Milan, Maldini e Massara hanno incontrato proprio il giovane difensore per parlare dei suoi trascorsi a Milano ma anche del futuro. L’intenzione dei due dirigenti è quella di dare un segnale alla società per riscattarlo. Ore 19.00 – Diritti tvA: decise le fasce orarie per le 3 gare in co-esclusiva – Come riportato dal Corriere della Sera, intanto, sono state decretate le ...