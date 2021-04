Ultime Notizie Roma del 28-04-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno arrestati a Parigi 7 ex terroristi su richiesta dell’Italia delle Brigate Rosse Roberta capelli Marina Petrella e Sergio tornaghi condannati all’ergastolo Enzo calvitti alimonti di lotta continua Giorgio pietrostefani di nuclei armati contro il potere territoriale Narciso Manenti mentre Luigi Bergamin Maurizio di Marco e Raffaele Ventura sono riusciti a scappare tutti in estate spesso dal premier Mario Draghi della ministra della Giustizia che parla di ferita che era rimasta aperta e dimmi che si tagli arrestati per non far scattare la prescrizione il problema oppure hai risolto commenta il presidente francese ma così come richiesto dal Italia emergenza della variante individuata in India è stata trovata in pazienti in almeno 17 paesi in tutto il mondo tra cui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno arrestati a Parigi 7 ex terroristi su richiesta dell’Italia delle Brigate Rosse Roberta capelli Marina Petrella e Sergio tornaghi condannati all’ergastolo Enzo calvitti alimonti di lotta continua Giorgio pietrostefani di nuclei armati contro il potere territoriale Narciso Manenti mentre Luigi Bergamin Maurizio di Marco e Raffaele Ventura sono riusciti a scappare tutti in estate spesso dal premier Mario Draghi della ministra della Giustizia che parla di ferita che era rimasta aperta e dimmi che si tagli arrestati per non far scattare la prescrizione il problema oppure hai risolto commenta il presidente francese ma così come richiesto dal Italia emergenza della variante individuata in India è stata trovata in pazienti in almeno 17 paesi in tutto il mondo tra cui ...

