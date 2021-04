ULISSE, SEI REGINE PER ENRICO VIII: ALBERTO ANGELA E LO SPECIALE SULLA CORONA INGLESE (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un’epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, ha tenuto separati per un lungo periodo il re ENRICO VIII d’Inghilterra e Anna Bolena, all’epoca sua amante. A raccontarlo è ALBERTO ANGELA nella seconda puntata della nuova serie di “ULISSE, il piacere della scoperta”, in onda mercoledì 28 aprile in prima serata su Rai1 alle 21.25. Durante la puntata, intitolata “Sei REGINE per ENRICO VIII”, ANGELA mostrerà le lettere autografe del re, custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che raccontano dettagliatamente la vita dei due amanti durante una delle ondate della “malattia del sudore INGLESE” che mise in ginocchio l’Inghilterra cinquecento anni fa. Sembrano scritte pochi giorni fa, ma non sono l’unico ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un’epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, ha tenuto separati per un lungo periodo il red’Inghilterra e Anna Bolena, all’epoca sua amante. A raccontarlo ènella seconda puntata della nuova serie di “, il piacere della scoperta”, in onda mercoledì 28 aprile in prima serata su Rai1 alle 21.25. Durante la puntata, intitolata “Seiper”,mostrerà le lettere autografe del re, custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che raccontano dettagliatamente la vita dei due amanti durante una delle ondate della “malattia del sudore” che mise in ginocchio l’Inghilterra cinquecento anni fa. Sembrano scritte pochi giorni fa, ma non sono l’unico ...

Advertising

albertoangela : Anche Enrico VIII e Anna Bolena, quando erano ancora amanti, hanno dovuto sperimentare il confinamento e la lontana… - Raiofficialnews : “Sei Regine per Enrico VIII”: @albertoangela racconta il ‘500 inglese attraverso la tormentata storia di Enrico VII… - GuidaTVPlus : 28-04-2021 21:25 #Rai1 Ulisse: il piacere della scoperta - Sei regine per Enrico VIII #Storia&arte,scienza&natura - bubinoblog : ULISSE, SEI REGINE PER ENRICO VIII: ALBERTO ANGELA E LO SPECIALE SULLA CORONA INGLESE - theborgiasITA : Siete pronti? Stasera è la sera che Alberto Angela toglie sei dita di polvere dai documentari su #EnricoVIII e le s… -