Uk | inchiesta sulla lussuosa ristrutturazione della casa di Johnson Premier | “Nessun reato | ho pagato io”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Ci sono ragionevoli motivi per sospettare che uno o più reati siano stati commessi. Continueremo a lavorare per verificare se sia così”. La Commissione elettorale britannica ha annunciato così l’apertura di un’dell’appartamento a Downing Street delBoris, accusato di aver speso più di quanto gli sia concesso. Il primo ministro riceve infatti un assegno pubblico da 30mila sterline da spendere nellaal numero 10, mentre pare chee la fidanzata Carrie Symonds ne abbiano spesi ben 200mila, ha riferito la Commissione incaricata dell’. La questione è entrata anche nel dibattito parlamentare, doveha rivendicato di aver “coperto” in ...

Advertising

enpaonlus : “Staffette, dall'amore al business”. Un affare tra i 2 e i 3 milioni di euro all'anno per traffico di cani e gatti… - repubblica : ?? Beppe Grillo, inchiesta privata sulla vita della ragazza che accusa di stupro il figlio - repubblica : Grillo, inchiesta privata sulla vita della ragazza che accusa il figlio - caterinapac : @borghi_claudio @MauMilano @domi_ulpianus @treck3cktreck @Storace Mado’, io non ce la faccio...mai votare la sfiduc… - MariaAdelfina_ : RT @MariaRisio: COMMISSIONE D'INCHIESTA EXTRA PARLAMENTARE TEDESCA SUL CORONA - LA DOTT.SSA KRUEGER LANCIA LA BOMBA SULLA PERICOLOSITÀ DEI… -

Ultime Notizie dalla rete : inchiesta sulla

... aggiunge il presidente della Juventus, che alla domandaproposta contrattuale inviata via ... A che punto è l'sul caso Suarez? La Procura ha chiuso le indagini da qualche giorno e quindi ...Ora c'è un'formale contro Boris Johnson: il premier britannico è sotto accusa per la vicenda della ... Gove e Cummings sono stati antichi alleati fin da prima del referendumBrexit. Il ...Regione Toscana Inchiesta Keu: il dibattito in Consiglio regionale Apprezzamento per l’intervento del presidente Giani è stato espresso da Maurizio Sguanci (Iv), il primo a par ...“Venni a sapere dell’esame dai giornali”. Queste le parole del presidente della Juve Andrea Agnelli, sentito dai pm di Perugia come testimone nell'ambito dell'inchiesta sull'esame "farsa" d'italiano ...