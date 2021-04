Ufficiale: l’ex Genoa Medeiros lascia il Norimberga. Riscattato dal Braga, ha firmato fino al 2026 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Iuri Medeiros lascia definitivamente il Norimberga. Il club tedesco ha annunciato che lo Sporting Braga ha Riscattato il centrocampista portoghese. l’ex Genoa, fermo per infortunio da gennaio, ha firmato un contratto fino al 2026. Viel Erfolg weiterhin in Portugal, Iuri! #fcn https://t.co/kBuXM5zZj3 — 1. FC Nürnberg (@1 fc nuernberg) April 28, 2021 Foto: Instagram personale Medeiros L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Iuridefinitivamente il. Il club tedesco ha annunciato che lo Sportinghail centrocampista portoghese., fermo per infortunio da gennaio, haun contrattoal. Viel Erfolg weiterhin in Portugal, Iuri! #fcn https://t.co/kBuXM5zZj3 — 1. FC Nürnberg (@1 fc nuernberg) April 28, 2021 Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

