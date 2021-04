UeD | arrestato il famoso cavaliere | l’accusa è davvero forte Di chi si tratta e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia. In carcere, accusato di scippo, è finito Patrizio Faggioli, 57 anni, italiano che vive e lavora in Costa Azzurra (a Cannes). Scrive così La Stampa, ma perché ne parliamo? Chi è Patrizio Faggioli? L’exNel 2014 lo abbiamo visto a Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da una inossidabile Maria De Filippi, dove ha corteggiato la dama Soraya, ma la loro frequentazione durò poco, anche se continuò fuori dallo studio contrariamente a quanto pensavano tutti, ovvero che lui fosse lì solo per la notorietà. I precedenti Non è la prima volta che un ...