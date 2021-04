Ue | Galateri | ' crisi ha prodotto unità di intenti e coesione insperabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr.(Adnkronos) - "Per l'Europa il Next generation Eu è stato un game changer, un punto di svolta che cambia i parametri sui quali eravamo abituati a ragionare pensando alla Ue. Lahaun'die diprima. Mi auguro possa essere così anche sul piano strategico e politico". Così il presidente di Generali Gabrieledi Genola, in un'intervista al Corriere della Sera. "In Italia -osserva- si èun cambiamento rilevante indotto anche dal Recovery fund: credo che una buona parte della nostra evoluzione a livello politico e istituzionale sia conseguenza della necessità imperativa di poter gestire le somme imponenti che arriveranno dall'Europa nella maniera più ...