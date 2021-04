Ucraino trovato morto a Sarno | segni di lesioni sul corpo | indagano i Carabinieri

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro per ricostruire le cause della morte di un 65enne. L’ uomo è statosenza vita nella sua abitazione di via Lanzara a(Sa) dove viveva con i familiari. A richiedere l’intervento dei militari è stato il personale del 118. Lo straniero – secondo una prima ricostruzione, – erada poco. Sulsono state rinvenuteper le quali sono in corso accertamenti. Nelle prossime ore la Procura di Nocera Inferiore disporrà l’autopsia. Al momento – si apprende da fonti investigative – non ci sono provvedimenti cautelari in atto né specifiche ipotesi di reato. I militari, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, dovranno prima verificare ...

