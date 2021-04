Ucraina | gravissimo infortunio al ginocchio per Junior Moraes | salterà l’Europeo

(Di mercoledì 28 aprile 2021)2020, in programma tra giugno e luglio 2021, perde uno dei possibili protagonisti., attaccante brasiliano ma naturalizzato ucraino da due anni e in forza allo Shakhtar Donetsk, ha riportato unal. Si tratta di rottura di legamento laterale e legamento crociato con uno stop di circa dieci mesi. Inutile dire chenon solocon l’ma qualsiasi partita nel 2021. SportFace.

Sportface.it

