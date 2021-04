Ucciso perché voleva 'liberi' i posteggi occupati con le sedie. Ma i vigili non le hanno mai viste?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Si chiamava Maurizio Cerrato, aveva 61 anni, faceva il custode al Parco archeologico di Pompei. Era il padre di una ragazza "colpevole" di aver parcheggiato in una via di Torre Annunziata in uno di ...

Corriere della Sera

Si chiamava Maurizio Cerrato, aveva 61 anni, faceva il custode al Parco archeologico di Pompei. Era il padre di una ragazza "colpevole" di aver parcheggiato in una via di Torre Annunziata in uno di ...... spiega l'attivista, 'abbiamo convocato un'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori... il 28 marzo 2019, nella zona di Borgo Mezzanone, vennecon due colpi di pistola, mentre era in ...