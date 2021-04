Tutti gli uomini “da” presidente. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Metti che Matteo Salvini coltivi l’uzzolo alla fine del semestre bianco di andare da Mario Draghi e annunciargli che lo vuole sul Colle di lì a un mese o suppergiù. Metti che Enrico Letta colga la trama in divenire e parta al contrattacco: non se ne parla, meglio che lassù resti Mattarella, dobbiamo convincerlo a fare come Giorgio Napolitano. Metti che il presidente uscente di continuare la permanenza, come ha detto centinaia di volte, non ne abbia alcuna intenzione e nei colloqui con i leader politici ripeta come un ritornello: è ora che al Quirinale ci sia una donna, per esempio la Guardasigilli Marta Cartabia… Metti che Giuseppe Conte, finalmente insediatosi in sella ai resti del MoVimento, voglia assolutamente essere della partita e avverta che la riforma della giustizia, rinviata a fine anno, è il Rubicone da passare per avere i voti grillini… Eh sì, quella che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Metti che Matteo Salvini coltivi l’uzzolo alla fine del semestre bianco di andare da Mario Draghi e annunciargli che lo vuole sul Colle di lì a un mese o suppergiù. Metti che Enrico Letta colga la trama in divenire e parta al contrattacco: non se ne parla, meglio che lassù resti Mattarella, dobbiamo convincerlo a fare come Giorgio Napolitano. Metti che iluscente di continuare la permanenza, come ha detto centinaia di volte, non ne abbia alcuna intenzione e nei colloqui con i leader politici ripeta come un ritornello: è ora che al Quirinale ci sia una donna, per esempio la Guardasigilli Marta Cartabia… Metti che Giuseppe Conte, finalmente insediatosi in sella ai resti del MoVimento, voglia assolutamente essere della partita e avverta che la riforma della giustizia, rinviata a fine anno, è il Rubicone da passare per avere i voti grillini… Eh sì, quella che ...

