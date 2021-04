Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo: le speranze dell’Italia di andare alle Olimpiadi. Pass difficili, ma… (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sta per scattare la Coppa del Mondo di Tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio. Finora l’unica atleta italiana qualificata ai Giochi di Tokyo 2020 è Noemi Batki, dalla piattaforma 10 metri. Per il resto, gli azzurri dovranno superarsi nella capitale nipponica per ottenere i Pass nelle varie specialità, ma l’impresa è meno impossibile di quanto si pensi. E’ fondamentale ricordare che alle Olimpiadi parteciperanno 136 atleti nei Tuffi, 68 uomini e 68 donne, divisi equamente tra trampolino e piattaforma (34 + 34). Come accade per ogni edizioni dei Giochi, i tuffatori di casa, quindi quelli giapponesi, sono già in possesso della carta olimpica in tutte le prove, assieme ai 12 finalisti individuali di trampolino e piattaforma e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sta per scattare ladeldiprevista adall’1 al 6 maggio. Finora l’unica atleta italiana qualificata ai Giochi di2020 è Noemi Batki, dalla piattaforma 10 metri. Per il resto, gli azzurri dovranno superarsi nella capitale nipponica per ottenere inelle varie specialità, ma l’impresa è meno impossibile di quanto si pensi. E’ fondamentale ricordare cheparteciperanno 136 atleti nei, 68 uomini e 68 donne, divisi equamente tra trampolino e piattaforma (34 + 34). Come accade per ogni edizioni dei Giochi, i tuffatori di casa, quindi quelli giapponesi, sono già in possesso della carta olimpica in tutte le prove, assieme ai 12 finalisti individuali di trampolino e piattaforma e ...

flamminiog : RT @OA_Sport: Le due signorine nella foto proveranno a far rinverdire i fasti della coppia Cagnotto/Dallapé. #Tuffi #Tokyo2020 #FINAWorldCu… - zazoomblog : Tuffi Coppa del Mondo Tokyo: i pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento - #Tuffi #Coppa #Mondo #Tokyo:… - OA_Sport : Le due signorine nella foto proveranno a far rinverdire i fasti della coppia Cagnotto/Dallapé. #Tuffi #Tokyo2020… - Hikaru_fire : RT @OA_Sport: Azzurri pronti e carichi, chance aperte per tutti. Ma la concorrenza è tosta, pur senza Australia. Servirà la perfezione asso… - OA_Sport : Azzurri pronti e carichi, chance aperte per tutti. Ma la concorrenza è tosta, pur senza Australia. Servirà la perfe… -