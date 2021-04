Trofeo Accademia della Ventricina | un' edizione dei record sulle campagne scernesi

(Di mercoledì 28 aprile 2021)deia Scerni per il, l'undicesimaorganizzata dalla Vastese Inn Bike e dall'AsdOrme dei Sanniti per gli amantimountain bike e ...

Advertising

NotizieAbruzzo : 11° Trofeo Accademia della Ventricina: la classifica - Sevenpress : Trofeo Accademia della Ventricina: undicesima edizione dei record con 300 partecipanti sulle campagne scernesi… - anitafiaschetti : RT @gio190596: Regata Ran630 @ItalianNavy Accademia Navale. Grande Magia?? di Gianluca Roveraro @ElvstromSails con a bordo @AndreaPendibene… - SimoneBattisti4 : RT @gio190596: Regata Ran630 @ItalianNavy Accademia Navale. Grande Magia?? di Gianluca Roveraro @ElvstromSails con a bordo @AndreaPendibene… - gio190596 : Regata Ran630 @ItalianNavy Accademia Navale. Grande Magia?? di Gianluca Roveraro @ElvstromSails con a bordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Accademia

Histonium.net

Edizione dei record a Scerni per ildella Ventricina, l'undicesima edizione organizzata dalla Vastese Inn Bike e dall'Asd Sulle Orme dei Sanniti per gli amanti della mountain bike e dello sport outdoor. Nel 2011 erano ...SCERNI " Ogni anno a Scerni ildella Ventricina riesce a cogliere nel segno e a stupire sempre di più. È andata così anche nell'undicesima edizione organizzata dalla Vastese Inn Bike e dall' Asd Sulle Orme dei ...Si è rinnovato anche quest'anno, a Scerni, l'appuntamento con il Trofeo Accademia della Ventricina. Undicesima edizione da record per la competizione organizzata dalla Vastese Inn Bike e dall'Asd Sull ...Nel 2011 erano soltanto 66 i temerari della mountain bike a percorrere le campagne scernesi per gioco e divertimento. Dieci anni dopo sulle “coste” di Scerni ...