Trasporto scolastico, in arrivo altri scuolabus per la città di Reggio Calabria [FOTO] (Di mercoledì 28 aprile 2021) Continua a crescere la flotta degli scuolabus in dotazione alla città di Reggio Calabria. Tre nuovi mezzi, infatti, griffati Iveco, sono stati acquistati dal Comune con il contributo della città Metropolitana, per essere concessi in comodato d'uso ad Atam, l'azienda di Trasporto pubblico locale del territorio metropolitano. I nuovi pulmini si aggiungono ai dieci mezzi che il Comune aveva già acquistato in precedenza grazie ai fondi del PON Metro e messo in servizio circa un anno e mezzo fa a partire dall'anno scolastico 2019-2020. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere metropolitano ...

