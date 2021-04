Trasporto disabili Mazzarano | “L’Asl revoca l’appalto alla Tundo”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Non sarà più lasrl ad occuparsi delda e verso le strutture di riabilitazione e i centri diurni:di Taranto ha finalmenteto. Una vittoria per i lavoratori, che si sono sempre mostrati determinati”. Michele, Consigliere regionale del Pd accoglie con soddisfazione la notizia.“L’azienda, come ho evidenziato in diverse occasioni – continua– ha reiteratamente dimostrato di non avere rispetto degli operatori, che peraltro svolgono mansioni delicate perché a contatto con persone estremamente fragili. Retribuzioni non corrisposte e assenza dei requisiti morali indicati in gara sonobase della sentenza del Consiglio di Stato e quindi della conseguente risoluzione del ...

" Il nuovo mezzo verrà utilizzato per il progetto 'Sociale - Corriamo per Voi' che consiste nel servizio accompagnamento per anziani e disabili che devono recarsi nei Centri Diurni e ...L'azienda sanitaria locale di Taranto ha revocato l'appalto finora detenuto da Tundo. Ne dà notizia, con palese soddisfazione, Michele Mazzarano consigliere regionale della Puglia il quale, anche in ..."Non sarà più la Tundo srl ad occuparsi del trasporto disabili da e verso le strutture di riabilitazione e i centri diurni: l'Asl di Taranto ha finalmente revocato l'appalto. Una vittoria per i lavora ...