Transizione energetica e filiera italiana | i “mediani” forti che servono

In Europa i prossimi saranno anni di sfide formidabili nel campo della Transizione energetica (Te): da qui al 2050 ci aspetta un ciclo epocale di investimenti destinati ad ammodernamenti, riconversioni e sostituzioni lungo l'intera filiera infrastrutturale del settore energia. Probabilmente quello della Te sarà l'ambito economico che attrarrà la maggiore quota di investimenti nel mondo, almeno per un decennio. Questa volta, peraltro, sembra che tutto avverrà in uno scenario di consenso (pressoché) unanime degli stakeholders e di abbondanza di liquidità (pubblica, ma soprattutto privata). Attenzione, però: il settore energia è uno di quelli a più alta intensità di capitale, scandito da cicli che si misurano in decenni e capace di un effetto moltiplicatore importante (superiore a 2) sul resto dell'economia.

