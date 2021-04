Tradimento finanziario | cos' è e perché è uno dei peggiori

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilin amore non è solo una questione di sesso: si può tradire anche con i soldi. Lo rivela uno studio di Ashley Madison, piattaforma per incontri extraconiugali con 70milioni di iscritti di cui 735.000 in Italia, che ha intervistato i suoi utenti sul tema: più della metà (ben il 52%) ha risposto che crede che l'infedeltà finanziaria sia altrettanto negativa o perfino peggiore dell’infedeltà sessuale pur ammettendo di aver sgarrato (nel 36% dei casi), e il 31% crede che questo tipo diin amore possa portare alla rottura dell’equilibrio di coppia molto più di quanto possa fare un love affaire fuori dal matrimonio. L'infedeltà finanziaria, in effetti, è considerata ancora più grave da chi è sposato, dato che il matrimonio - oltre che il coronamento di un sogno d'amore - rappresenta una condizione di stabilità economica, o comunque ...

RAPPORTI DI COPPIA E FINANZE: QUANDO MENTIRE SUL CONTO CORRENTE È PEGGIO DI AVERE UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE. Fedeltà a tutti i costi in un matrimonio, se si parla di soldi.