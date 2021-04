Tommaso Zorzi “sgamato” con il suo nuovo flirt Lorenzo Campi: ecco chi è (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lorenzo Campi è il fortunato fidanzato di Tommaso Zorzi? Sono bastati un paio di scatti usciti sul settimanale Chi per far esplodere il gossip e mentre i fan sono già pronti ad accogliere il giovane in “famiglia” con tanto di complimenti e auguri, l’influencer sembra ancora propenso a tirare un po’ il freno a mano. In questo momento la sua vita privata non è molto fortunata come quella pubblica e lavorativa e lui stesso lo ha raccontato spesso sui social specie in quelle serata in cui si dedica alla birretta e alle sue amata canzoni, e adesso? Il settimanale di Alfonso Signorini lo lancia nell’olimpo dei fidanzatissimi affibbiandogli una liason proprio con il mistero Lorenzo Campi con il quale si vedrebbe nei weekend visto che lui è di stanza a Torino. Tommaso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)è il fortunato fidanzato di? Sono bastati un paio di scatti usciti sul settimanale Chi per far esplodere il gossip e mentre i fan sono già pronti ad accogliere il giovane in “famiglia” con tanto di complimenti e auguri, l’influencer sembra ancora propenso a tirare un po’ il freno a mano. In questo momento la sua vita privata non è molto fortunata come quella pubblica e lavorativa e lui stesso lo ha raccontato spesso sui social specie in quelle serata in cui si dedica alla birretta e alle sue amata canzoni, e adesso? Il settimanale di Alfonso Signorini lo lancia nell’olimpo dei fidanzatissimi affibbiandogli una liason proprio con il misterocon il quale si vedrebbe nei weekend visto che lui è di stanza a Torino....

