Tommaso Zorzi sempre più in alto: ad attenderlo ci sarebbe la conduzione di un programma in prima serata (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non si arresta l’ascesa di Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, la sua fama è aumentata a dismisura. Il pubblico lo ama, tutti lo vogliono. Per Zorzi questo è un anno d’oro e, secondo indiscrezioni, Mediaset sarebbe pronta ad affidargli la conduzione di un talk show tutto suo. Tommaso Zorzi: gli impegni in tv Aveva detto che dopo il Grande Fratello Vip si sarebbe preso una pausa dal piccolo schermo, ma il destino aveva in serbo un futuro molto diverso per lui. Dopo la vittoria al reality più seguito della tv, per Tommaso Zorzi non c’è stato più un attimo di tregua. L’influencer è ora impegnato su più fronti: è ospite gradito del Maurizio Costanzo Show ed è l’opinionista più amato dell’Isola ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non si arresta l’ascesa di. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, la sua fama è aumentata a dismisura. Il pubblico lo ama, tutti lo vogliono. Perquesto è un anno d’oro e, secondo indiscrezioni, Mediasetpronta ad affidargli ladi un talk show tutto suo.: gli impegni in tv Aveva detto che dopo il Grande Fratello Vip sipreso una pausa dal piccolo schermo, ma il destino aveva in serbo un futuro molto diverso per lui. Dopo la vittoria al reality più seguito della tv, pernon c’è stato più un attimo di tregua. L’influencer è ora impegnato su più fronti: è ospite gradito del Maurizio Costanzo Show ed è l’opinionista più amato dell’Isola ...

MediasetPlay : Pronti per #ilPuntoZ? Stasera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play, il nostro Tommaso Zorzi avrà molto da fare.… - Parpiglia : @m_semplicemente @kojiharu93 @tommaso_zorzi Siamo stanchi davvero . Pausa ????. Abbiamo riunioni su riunioni . - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - gr4ttastinchi : @CViaggiatrice @crignomais @stefyorlando @tommaso_zorzi @eligreg Io non considero nessuno gesú cristo e non ti dico… - tommasozorzi25 : RT @MediasetPlay: Pronti per #ilPuntoZ? Stasera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play, il nostro Tommaso Zorzi avrà molto da fare... ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi e Lorenzo Campo, c'è complicità tra l'opinionista dell'Isola e il rampollo torinese: gli scatti rubati a Milano Dell'amore di Tommaso Zorzi si sa poco ma quando viene a galla fa parlare di sé. Per questo motivo al momento gli occhi sono tutti puntati sul vincitore di Grande Fratello Vip e non solo per la sua rapidissima ...

Tommaso Zorzi si è fidanzato? beccato in dolce compagnia Tommaso Zorzi ha trovato l'amore? il vincitore del Gf Vip è stato fotografato in compagnia di un nuovo ragazzo. Sarebbe 'il rampollo della Torino che conta'. Scopriamo insieme di chi si tratta Dopo ...

Tommaso Zorzi, show al Maurizio Costanzo Show: cosa farà sul palco con Malgioglio e Oppini Il Messaggero Tommaso Zorzi non è più single? Chi è il suo nuovo compagno FOTO Il compagno di passeggiate di Tommaso Zorzi potrebbe diventare il suo compagno di vita? Certo è che Tommaso Zorzi in questi giorni non ha nascosto di aver vissuto momenti difficili legati alla sua sit ...

Tommaso Zorzi si è fidanzato. Ecco con chi Il momento d’oro dal punto di vista lavorativo di Tommaso Zorzi si allarga anche alla sfera privata. Scopriamo insieme di chi si tratta…. Tommaso Zorzi finalmente ho trovato l’amore. Questa amicizia s ...

