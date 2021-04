Tommaso Zorzi, Lorenzo Campi è il suo nuovo fidanzato? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tommaso Zorzi è stato fotografato con il torinese Lorenzo Campi per le strade di Milano, ovvero colui che viene indicato come il suo nuovo fidanzato. Tommaso Zorzi avrebbe un nuovo fidanzato, tale Lorenzo Campi: i due sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, ma già domenica Zorzi aveva pubblicato delle Instagram Stories in cui compariva il giovane torinese. Sono passati quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5 e Tommaso Zorzi continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Dopo essere diventato opinionista dell'Isola dei Famosi e conduttore del Punto Z su Mediasetplay, Zorzi ora è anche al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021)è stato fotografato con il torineseper le strade di Milano, ovvero colui che viene indicato come il suoavrebbe un, tale: i due sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, ma già domenicaaveva pubblicato delle Instagram Stories in cui compariva il giovane torinese. Sono passati quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5 econtinua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Dopo essere diventato opinionista dell'Isola dei Famosi e conduttore del Punto Z su Mediasetplay,ora è anche al ...

