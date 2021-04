Tommaso Zorzi | le foto con Lorenzo scatenano i social | ‘benvenuto nella family’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sta facendo discutere un po’ dappertutto la diffusione di alcunediinsieme a, un ragazzo che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Ma come sarà stata accolta questa novità dal TZ Vip e dalla community dei fan di Tommy? LEGGI ANCHE —show al Maurizio Costanzo Show: cosa farà sul palco con Malgioglio e Oppini Forse c’è un nuovo amorevita di: si chiamaed è già statografato più volte insieme all’opinionista dell’Isola dei Famosi.: Mediaset \ Red Communicationsgrafato con: i due stanno insieme? Andiamo con ordine. Il settimanale Chi ...

Advertising

Parpiglia : @m_semplicemente @kojiharu93 @tommaso_zorzi Siamo stanchi davvero . Pausa ????. Abbiamo riunioni su riunioni . - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - chiara_239 : @aleerigamontii Trovalo un altro Tommaso Zorzi che ti convince a fare un gesto cosí carino per Giulia Salemi. Sono… - vodkaaastraight : RT @goddessofnight_: Io nella vita voglio avere il culo di Tommaso Zorzi,che solo una settimana fa piangeva per la sua vita sentimentale e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

pensa di avere il microfono chiuso e si lascia andare a una dichiarazione forte: "Gilles è insopportabile", opinionista quest'anno all'Isola dei famosi insieme ad Elettra ...Alfonso Signorini attaccaZorsiin questo periodo è molto spesso in televisione, lo vediamo infatti come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show , lo abbiamo visto da Paolo ...Tommaso Zorzi è stato fotografato insieme a un ragazzo Lorenzo. In attesa di scoprire cosa c'è davvero tra loro arriva il benvenuto del TZVip ...Forse c’è un nuovo amore nella vita di Tommaso Zorzi: si chiama Lorenzo ed è già stato fotografato più volte insieme all’opinionista dell’Isola dei Famosi.