Tommaso Zorzi fotografato mentre passeggia con Lorenzo Campi

(Di mercoledì 28 aprile 2021)insieme aDell’influencer milanese se ne è parlato molto per quanto riguarda la sua carriera, ma molto poco circa la sfera sentimentale. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signori, lo hain compagnia di un ragazzo per le strade della città. Lui si chiamae, in base a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Parpiglia : @m_semplicemente @kojiharu93 @tommaso_zorzi Siamo stanchi davvero . Pausa ????. Abbiamo riunioni su riunioni . - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - ZorziKing1 : Tommy è su twitter ciao amore mioooo? @tommaso_zorzi #tzvip - Melissa69111080 : @ZanAlessandro @tommaso_zorzi Oddio che bello -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il Messaggero

Colpaccio di, la notizia che circolava da tempo è ufficiale Pubblicato il 28 - 04 - 2021 alle ore 09:43. Ultima modifica il 28 - 04 - 2021 alle ore 09:43 /"paparazzato" tra le pagine di Chi con tale Lorenzo, rampollo della Torino bene conosciuto per merito di una amica comune che aveva ritrovato in loro delle forti affinità."...Lui si chiama Lorenzo Campi e, in base a quanto scrive la rivista, si tratterebbe di un “rampollo della Torino che conta” e con Tommaso Zorzi si sarebbe scambiato tenere effusioni in pubblico. Qui ...Dopo il successo al Grande Fratello, quello da opinionista all'Isola dei Famosi e quello da conduttore per "Il punto Z" su Mediaset Play, c'è un'altra ...