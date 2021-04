Tommaso Zorzi e Lorenzo Campo, c’è complicità tra l’opinionista dell’Isola e il rampollo torinese: gli scatti rubati a Milano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dell’amore di Tommaso Zorzi si sa poco ma quando viene a galla fa parlare di sé. Per questo motivo al momento gli occhi sono tutti puntati sul vincitore di Grande Fratello Vip e non solo per la sua rapidissima ascesa televisiva. Il giovane Zorzi è stato infatti recentemente immortalato al fianco di una persona che non passa inosservata: si chiama Lorenzo Campo ed è un giovane rampollo di Torino. Tommaso Zorzi e Lorenzo Campo insieme a Milano: le foto C’è da dire che per quanto riguarda la sua vita sentimentale Zorzi non si sia mai fatto alcuna remora a dire le cose come stavano: quando c’era l’amore, ne parlava; quando l’amore non c’era gli mancava. Fanno però scalpore in ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dell’amore disi sa poco ma quando viene a galla fa parlare di sé. Per questo motivo al momento gli occhi sono tutti puntati sul vincitore di Grande Fratello Vip e non solo per la sua rapidissima ascesa televisiva. Il giovaneè stato infatti recentemente immortalato al fianco di una persona che non passa inosservata: si chiamaed è un giovanedi Torino.insieme a: le foto C’è da dire che per quanto riguarda la sua vita sentimentalenon si sia mai fatto alcuna remora a dire le cose come stavano: quando c’era l’amore, ne parlava; quando l’amore non c’era gli mancava. Fanno però scalpore in ...

