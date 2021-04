Tokyo 2020, il governo giapponese ha deciso: test quotidiano anti Covid per tutti gli atleti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governo giapponese ha approvato nelle scorse ore una direttiva che prevede test quotidiani anti-Covid per tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi Tokyo 2020, al via il prossimo 23 luglio. L’indirizzo, che fa parte delle misure per migliorare la sicurezza dei giochi giapponesi, è stato concordato in previsione di un incontro in videoconferenza tra il Comitato Organizzatore, il Comitato Olimpico Internazionale e gli altri stakeholder coinvolti. Inoltre, le autorità hanno concordato sulla necessità di tamponi ad atleti e delegazioni provenienti dall’estero da effettuare due volte entro 96 ore dalla partenza per raggiungere il Giappone. Nella riunione, secondo quanto riporta la stampa nipponica, verrà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilha approvato nelle scorse ore una direttiva che prevedequotidianipergliche parteciperanno alle Olimpiadi, al via il prossimo 23 luglio. L’indirizzo, che fa parte delle misure per migliorare la sicurezza dei giochi giapponesi, è stato concordato in previsione di un incontro in videoconferenza tra il Comitato Organizzatore, il Comitato Olimpico Internazionale e gli altri stakeholder coinvolti. Inoltre, le autorità hanno concordato sulla necessità di tamponi ade delegazioni provenienti dall’estero da effettuare due volte entro 96 ore dalla partenza per raggiungere il Giappone. Nella riunione, secondo quanto riporta la stampa nipponica, verrà ...

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020, test quotidiano anti #Covid per tutti gli atleti: le ultime dal #Giappone in vista delle #Olimpiadi - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Olimpiadi Tokyo, la tedofora 118enne Kane Tanaka rinuncia per aumento casi Covid #SkySport #Tokyo2020 - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Olimpiadi Tokyo, la tedofora 118enne Kane Tanaka rinuncia per aumento casi Covid #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : Olimpiadi Tokyo, la tedofora 118enne Kane Tanaka rinuncia per aumento casi Covid #SkySport #Tokyo2020 - A5359201 : RT @RaiSport: Verso la 5ª e ultima #Olimpiade ?? Un nuovo sogno per @mafaldina88 che descrive come l'ha raggiunto e cosa l'ha sorpresa, anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Kane Tanaka rinuncia alla torcia olimpica, il Covid spaventa la tedofora di 118 anni Niente record Niente staffetta di Tokyo 2020 dunque per Kane Tanaka , che deve rinunciare anche al record di tedoforo più vecchio nella storia dei Giochi moderni. A 118 anni avrebbe battuto il ...

Il Giappone fa un passo avanti sul carbone ... il Giappone dirà addio alle centrali elettriche a carbone? Il governo di Tokyo ha puntato molto ... Nel febbraio 2020 l'esecutivo aveva annunciato di voler costruire fino a 22 nuove centrali in 17 siti ...

Tokyo 2020, il torneo di calcio olimpico: date, squadre e gironi Goal.com Kane Tanaka rinuncia alla torcia olimpica, il Covid spaventa la tedofora di 118 anni Kane Tanaka però ha deciso di rinunciare al ruolo di tedofora in vista delle Olimpiadi di Tokyo a causa del Covid, tornato a spaventare la prefettura di Fukuoka in cui la nonnina di 118 anni vive pres ...

Torcia olimpica, la donna più vecchia del mondo rinuncia alla staffetta: troppi contagi Tokyo – Kane Tanaka, 118 anni, la donna più vecchia del mondo come ha stabilito anche il Guinness dei Primati, rinuncia a essere uno dei tedofori della fiaccola olimpica che sta attraversando il Giapp ...

Niente record Niente staffetta didunque per Kane Tanaka , che deve rinunciare anche al record di tedoforo più vecchio nella storia dei Giochi moderni. A 118 anni avrebbe battuto il ...... il Giappone dirà addio alle centrali elettriche a carbone? Il governo diha puntato molto ... Nel febbraiol'esecutivo aveva annunciato di voler costruire fino a 22 nuove centrali in 17 siti ...Kane Tanaka però ha deciso di rinunciare al ruolo di tedofora in vista delle Olimpiadi di Tokyo a causa del Covid, tornato a spaventare la prefettura di Fukuoka in cui la nonnina di 118 anni vive pres ...Tokyo – Kane Tanaka, 118 anni, la donna più vecchia del mondo come ha stabilito anche il Guinness dei Primati, rinuncia a essere uno dei tedofori della fiaccola olimpica che sta attraversando il Giapp ...