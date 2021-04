Toccasana per la fotocamera del Samsung Galaxy S20 l’aggiornamento di maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arriva già in queste ore, qui in Europa, il nuovo aggiornamento di maggio dedicato agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S20, considerando il fatto che questo mercoledì sono pervenute le prime segnalazioni direttamente dalla Germania. Un vero e proprio colpo di scena se pensiamo che siamo ancora a fine aprile, anche se il pacchetto software in questione non dovrebbe includere Doctor’s View. Nonostante le anticipazioni delle ultime settimane, infatti, i tempi potrebbero non essere ancora maturi sotto questo punto di vista. Come migliora il Samsung Galaxy S20 con il nuovo aggiornamento di maggio Fatte queste premesse, è inevitabile che le persone si chiedano come possa migliorare il Samsung Galaxy S20 attraverso il rilascio del nuovo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arriva già in queste ore, qui in Europa, il nuovo aggiornamento didedicato agli utenti in possesso di unS20, considerando il fatto che questo mercoledì sono pervenute le prime segnalazioni direttamente dalla Germania. Un vero e proprio colpo di scena se pensiamo che siamo ancora a fine aprile, anche se il pacchetto software in questione non dovrebbe includere Doctor’s View. Nonostante le anticipazioni delle ultime settimane, infatti, i tempi potrebbero non essere ancora maturi sotto questo punto di vista. Come migliora ilS20 con il nuovo aggiornamento diFatte queste premesse, è inevitabile che le persone si chiedano come possa migliorare ilS20 attraverso il rilascio del nuovo ...

Paolo62651159 : @JuventusJay Levarsi dal groppone l' ingaggio insostenibile di Ronaldo a fronte di prestazioni sempre più scadenti… - AleGrifeo : RT @i_poteri_forti: In effetti mettersi al centro di questo tritacarne mediatico è un vero toccasana per rinfrancare 'fragili coscienze fem… - generacomplotti : RT @i_poteri_forti: In effetti mettersi al centro di questo tritacarne mediatico è un vero toccasana per rinfrancare 'fragili coscienze fem… - borrillo62 : RT @i_poteri_forti: In effetti mettersi al centro di questo tritacarne mediatico è un vero toccasana per rinfrancare 'fragili coscienze fem… - i_poteri_forti : In effetti mettersi al centro di questo tritacarne mediatico è un vero toccasana per rinfrancare 'fragili coscienze… -