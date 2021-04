Tina Cipollari ha mentito sul trasloco: Non andrà a Torino, ecco la verità (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’opinionista di Uomini e donne smascherata in diretta dalla sua estetista: Non è vero che si trasferisce nella città piemontese, Torino La scorsa settimana ha destato molto preoccupazione l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e donne. La nota opinionista, infatti, lasciato tutti con il fiato sospeso, scomparendo dalla trasmissione. Inoltre, anche sui social è stata assente per diversi giorni e da casa qualcuno si è davvero preoccupato. La Vamp di Frusinate ha spigato, una volta tornata in collegamento con la De Filippi, che quelle precedenti sono state settimane molto impegnative, perchè ha dovuto traslocare e cambiare città ma poche ore fa ha rivelato che questa è una bugia. Tina Cipollari ha mentito sul trasferimento All’inizio è stato detto che ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’opinionista di Uomini e donne smascherata in diretta dalla sua estetista: Non è vero che si trasferisce nella città piemontese,La scorsa settimana ha destato molto preoccupazione l’assenza dia Uomini e donne. La nota opinionista, infatti, lasciato tutti con il fiato sospeso, scomparendo dalla trasmissione. Inoltre, anche sui social è stata assente per diversi giorni e da casa qualcuno si è davvero preoccupato. La Vamp di Frusinate ha spigato, una volta tornata in collegamento con la De Filippi, che quelle precedenti sono state settimane molto impegnative, perchè ha dovuto traslocare e cambiare città ma poche ore fa ha rivelato che questa è una bugia.hasul trasferimento All’inizio è stato detto che ...

