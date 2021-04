Tifosi Roma invadono Trigoria | entusiasmo verso il Manchester United – VIDEO

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Idellahanno portato tutto il loro entusiamo aper caricare la squadrailLasi gioca in due partite una grande fetta di stagione: mentre le voci di un arrivo di Sarri in panchina continuano ad aumentare, i giallorossi sono concentrati sulla doppia sfida contro ilin semifinale di Europa League. Sono tanti iarrivati aa supportare laprima della partenzaManchster: cori, striscioni e fumogeni per dare la carica ai calciatori.#ManUtd#AS#UEL pic.twitter.com/m0HaaKaTG8 — AS ...

L'ex stella dello United nei giorni scorsi aveva dichiarato di non conoscere ladi Fonseca , provocando la reazione deidella squadra capitolina. Cori, striscioni e fumogeni hanno quindi ...Di certo, nonostante il difficoltoso cammino in campionato, aidellanon manca l'entusiasmo. Davanti ai cancelli del centro tecnico di Trigoria si è radunato un folto gruppo di rappresentanti della Curva Sud che ha salutato con bandiere e fumogeni il ...Circa 1.500 tifosi si sono presentati fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini per far sentire la loro vicinanza alla squadra in partenza verso Manchester ...Lo ha detto l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Europa League ...