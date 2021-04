Ti lascio la porta aperta e mi chiudo nella stanza con il cane, disse Elena al fidanzato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo le indagini, i sospettati primari per il delitto di Aldo Gioia ad Avellino volevano fare una strage: ecco cosa pianificavano Elena Gioia e Giovanni Limata. Giovanni Limata ed Elena Gioia volevano sterminare totalmente la famiglia della ragazza: a confermare la tesi sostenuta fin dall’inizio dai Carabinieri ci sarebbero i messaggi contenuti in altre chat tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo le indagini, i sospettati primari per il delitto di Aldo Gioia ad Avellino volevano fare una strage: ecco cosa pianificavanoGioia e Giovanni Limata. Giovanni Limata edGioia volevano sterminare totalmente la famiglia della ragazza: a confermare la tesi sostenuta fin dall’inizio dai Carabinieri ci sarebbero i messaggi contenuti in altre chat tra L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : lascio porta Avellino, Elena voleva sterminare anche la sorella. Il piano nella chat col fidanzato: 'Non rimane nessuno' Tu sali con me e ti lascio la porta aperta, mi prendo a Milly (la cagnolina di casa) e mi chiudo nella stanza. Appena tu hai finito, vieni da me e ce ne andiamo. Entro prima io, ovviamente. Poi ti ...

Delitto Avellino, i fidanzati killer pensavano alla fuga dopo la strage: «Amo’, ho preparato quattro zaini» Corriere del Mezzogiorno Fidanzati - killer ad Avellino, il messaggio di Elena: 'Non deve rimanere nemmeno mia sorella' Ma c'è un prologo alla tragedia di Avellino: 'Allora io scendo comunque a butta' la spazzatura e così non desto sospetti né nulla, tu sali con me e ti lascio la porta aperta, mi prendo a Milly (il can ...

