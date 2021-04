The Last of Us - il film è stato cancellato e il game director Neil Druckmann spiega perché (Di mercoledì 28 aprile 2021) Se siete fan di The Last of Us sicuramente vi ricordate il progetto fallimentare che avrebbe dovuto portarlo sul grande schermo: era il lontano 2014 e alla fine al cinema il film non ci arrivò mai. Le premesse c'erano tutte: il game director Neil Druckmann stava collaborando alla sua realizzazione, e Maisie Williams, allora nel pieno della visibilità per via di game of Thrones, avrebbe dovuto interpretare Ellie. Però si sa, adattare un videogioco a un altro medium è tutt'altro che semplice, e qualcosa andò decisamente storto. Senza puntare il dito contro nessuno, il game director Neil Druckmann ha parlato della vicenda in un podcast. Secondo lui fu proprio l'approccio nel suo insieme a far naufragare ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Se siete fan di Theof Us sicuramente vi ricordate il progetto fallimentare che avrebbe dovuto portarlo sul grande schermo: era il lontano 2014 e alla fine al cinema ilnon ci arrivò mai. Le premesse c'erano tutte: ilstava collaborando alla sua realizzazione, e Maisie Williams, allora nel pieno della visibilità per via diof Thrones, avrebbe dovuto interpretare Ellie. Però si sa, adattare un videogioco a un altro medium è tutt'altro che semplice, e qualcosa andò decisamente storto. Senza puntare il dito contro nessuno, ilha parlato della vicenda in un podcast. Secondo lui fu proprio l'approccio nel suo insieme a far naufragare ...

Advertising

micheleficara : Il servizio fotografico The Last Session di Kurt Cobain sarà venduto come NFT - assodigitale : LEGGI LA NEWS: Il servizio fotografico The Last Session di Kurt Cobain sarà venduto come NFT - cookyarcv : Ho appena finito di vedere un film d’animazione stupendo,si chiama raya and the last dragon,ve lo consiglio ?? - GianlucaOdinson : The Last of Us 3, gli ultimi aggiornamenti sul nuovo capitolo della saga - - remskissy : THE LAST ONE I CAN’T BREATHFKFJDJSJ -