The Kissing Booth 3: quando uscirà il nuovo film? Netflix svela la data d'uscita (Di mercoledì 28 aprile 2021) The Kissing Booth 3 rimane uno dei film più attesi di quest'anno e da quando è stato annunciato le speculazioni sulla data di uscita sono state molte. Se non fosse stato per la pandemia di coronavirus, sarebbe stato già disponibile in streaming su Netflix, ma adesso il film ha una data e i fan potranno accogliere i loro affezionati protagonisti con entusiasmo. quando uscirà The Kissing Booth 3? Ecco la data di uscita rivelata Il trailer di Netflix mostra tutti i film che andranno a completare il catalogo estivo e tra questi c'è proprio The Kissing Booth 3. Del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) The3 rimane uno deipiù attesi di quest'anno e daè stato annunciato le speculazioni sulladisono state molte. Se non fosse stato per la pandemia di coronavirus, sarebbe stato già disponibile in streaming su, ma adesso ilha unae i fan potranno accogliere i loro affezionati protagonisti con entusiasmo.The3? Ecco ladirivelata Il trailer dimostra tutti iche andranno a completare il catalogo estivo e tra questi c'è proprio The3. Del ...

NetflixIT : Un motivo in più per sperare che l'estate arrivi il prima possibile: THE KISSING BOOTH 3 dall'11 agosto su Netflix. - happiiimeow : THE KISSING BOOTH 3 USCIRÀ L'11 AGOSTO E NON È UNO SCHERZO ?? - maricaslm : RT @NetflixIT: Un motivo in più per sperare che l'estate arrivi il prima possibile: THE KISSING BOOTH 3 dall'11 agosto su Netflix. - 361_magazine : Svelata la data d'uscita di #TheKissingBooth3 - andreazenatti93 : RT @NetflixIT: Un motivo in più per sperare che l'estate arrivi il prima possibile: THE KISSING BOOTH 3 dall'11 agosto su Netflix. https://… -