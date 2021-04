Terry Pratchett, i suoi romanzi “Fantastici” hanno incantato mezzo mondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Terry Pratchett è nato il 28 aprile 1948, a Beaconsfield, una cittadina dell’Inghilterra. E’ stato un giornalista e scrittore. Autore di romanzi stile fantasy divenne famoso per la serie Discworld. Scoperta ben presto la passione per la fantascienza e il fantasy Pratchett scrisse la sua prima storia che pubblicò su una rivista scolastica nel 1961. Due anni dopo la storia intitolata “The Hades Business” trovò spazio nella rivista “Science Fantasy“. All’età di 17 anni Pratchett lasciò la scuola e si dedicò al giornalismo. Contemporaneamente cominciò a lavorare al suo primo romanzo “The Carpet People“, pubblicato nel 1971. Pur continuando a lavorare nel giornalismo e nelle pubbliche relazione nel decennio tra gli anni ’70 e ’80 pubblicò altri due romanzi, “The Dark Side of the ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)è nato il 28 aprile 1948, a Beaconsfield, una cittadina dell’Inghilterra. E’ stato un giornalista e scrittore. Autore distile fantasy divenne famoso per la serie Discworld. Scoperta ben presto la passione per la fantascienza e il fantasyscrisse la sua prima storia che pubblicò su una rivista scolastica nel 1961. Due anni dopo la storia intitolata “The Hades Business” trovò spazio nella rivista “Science Fantasy“. All’età di 17 annilasciò la scuola e si dedicò al giornalismo. Contemporaneamente cominciò a lavorare al suo primo romanzo “The Carpet People“, pubblicato nel 1971. Pur continuando a lavorare nel giornalismo e nelle pubbliche relazione nel decennio tra gli anni ’70 e ’80 pubblicò altri due, “The Dark Side of the ...

Ultime Notizie dalla rete : Terry Pratchett GR Live: oggi si gioca a Lost Words: Beyond the Page Questa avventura narrativa in 2D racconta una storia scritta da Rhianna Pratchett (figlia di Terry Pratchett) in cui devi interagire con le parole per riuscire a risolvere enigmi interessanti. ...

Recensione Lost Words: Beyond the Page, don't cry for me Se il nome di Rhianna Pratchett non dovesse dirvi nulla vi basti sapere che è la figlia del più noto Terry Pratchett (Mondo Disco) e che ha messo le mani nella creazione di ambientazioni e ...

