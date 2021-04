Terroristi arrestati, Cartabia: “Da Francia decisione storica, ora giustizia faccia suo corso” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maxi operazione della polizia italiana in Francia, arrestati a Parigi 7 ex Terroristi rossi. “Ha una portata storica la decisione della Francia di rimuovere ogni ostacolo al giusto corso della giustizia per una vicenda che è stata una ferita profonda nella storia italiana, per l’alto tributo di sangue versato e per l’attacco alle Istituzioni della Repubblica” ha detto la ministra della giustizia, Marta Cartabia, dopo la decisione francese di avviare le procedure giudiziarie richieste dall’Italia. “Il mio pensiero oggi va innanzitutto alle vittime degli anni di piombo e ai loro familiari, rimasti per così tanti anni in attesa di risposte” ha aggiunto la ministra, che ha poi ringraziato “le autorità ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maxi operazione della polizia italiana ina Parigi 7 exrossi. “Ha una portataladelladi rimuovere ogni ostacolo al giustodellaper una vicenda che è stata una ferita profonda nella storia italiana, per l’alto tributo di sangue versato e per l’attacco alle Istituzioni della Repubblica” ha detto la ministra della, Marta, dopo lafrancese di avviare le procedure giudiziarie richieste dall’Italia. “Il mio pensiero oggi va innanzitutto alle vittime degli anni di piombo e ai loro familiari, rimasti per così tanti anni in attesa di risposte” ha aggiunto la ministra, che ha poi ringraziato “le autorità ...

