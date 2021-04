Terrorismo | figlio Sabbadin | giustizia attesa da tempo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Gli arresti degli ex brigatisti in Francia" non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese". Così Adrianodel macellaio Lino, ...

Gli arresti degli ex brigatisti in Francia" non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese". Così Adriano Sabbadin,del macellaio Lino Sabbadin, ucciso nel 1979 a Santa Maria di Sala (Venezia) dai Pac, commenta l'operazione dell'antiterrorismo a Parigi. Ora aspetta giustizia piena, "una giustizia - ...Oggi, sette membri deldi estrema sinistra sono stati arrestati in Francia , dove ... avvenuto davanti agli occhi deladolescente, tutti condannati all'ergastolo. Infine, in manette ...VENEZIA - «Gli arresti degli ex brigatisti in Francia non sono solo una soddisfazione per noi parenti delle vittime, ma per tutto il nostro Paese. È una giustizia che doveva ..."Il governo esprime soddisfazione per la decisione della Francia di avviare le procedure giudiziarie, richieste da parte italiana, nei confronti dei responsabili di gravissimi crimini di terrorismo, c ...