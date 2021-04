Terrorismo rosso, da Pietrostefani a Petrella: ecco chi sono gli arrestati in Francia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa mattina sette ex terroristi di estrema sinistra sono stati arrestati a Parigi nel corso dell'operazione "Ombre rosse" che ha visto impegnate la Direzione centrale dell'AntiTerrorismo italiano e dell'AntiTerrorismo francese. In tre invece sono ancora ricercati. I dieci sono accusati di atti di “Terrorismo rosso” risalenti agli anni ‘70 e ’80. I sette fermati sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Giorgio Pietrostefani e Narciso Manenti. I tre ricercati sono Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. Secondo quanto riferito dall'Eliseo, la decisione di procedere all'operazione è stata presa direttamente dal presidente ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa mattina sette ex terroristi di estrema sinistrastatia Parigi nel corso dell'operazione "Ombre rosse" che ha visto impegnate la Direzione centrale dell'Antiitaliano e dell'Antifrancese. In tre inveceancora ricercati. I dieciaccusati di atti di “” risalenti agli anni ‘70 e ’80. I sette fermatiEnzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina, Sergio Tornaghi, Giorgioe Narciso Manenti. I tre ricercatiLuigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. Secondo quanto riferito dall'Eliseo, la decisione di procedere all'operazione è stata presa direttamente dal presidente ...

