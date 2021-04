Terrorismo: Renzi, ‘Macron scrive pagina nuova nella storia della collaborazione Ue’ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) – “La decisione di Macron di autorizzare l’arresto delle persone ricercate dall’Italia scrive una pagina nuova nella storia della collaborazione europea. Grazie Presidente, Merci Monsieur le President”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) – “La decisione di Macron di autorizzare l’arresto delle persone ricercate dall’Italiaunaeuropea. Grazie Presidente, Merci Monsieur le President”. LoMatteosu Facebook. L'articolo CalcioWeb.

