Terrorismo, Mario Calabresi: "Ristabilito principio fondamentale, no zone franche per chi ha ucciso" (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Oggi è stato Ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La giustizia è stata finalmente rispettata. Ma non riesco a provare soddisfazione nel vedere una persona vecchia e malata in carcere dopo così tanto tempo". Lo ha scritto su Twitter Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi, commentando gli arresti di Parigi, tra i quali Giorgio Pietrostefani.

