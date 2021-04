Terrorismo, la Procura Torino segnala il nuovo gruppo Its (Di mercoledì 28 aprile 2021) commenta La Procura di Torino ha acceso un faro sulle attività di un presunto circuito terroristico internazionale di matrice anarchica chiamato 'Its'. In italiano la sigla indica gli 'individualisti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) commenta Ladiha acceso un faro sulle attività di un presunto circuito terroristico internazionale di matrice anarchica chiamato 'Its'. In italiano la sigla indica gli 'individualisti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terrorismo, la Procura Torino segnala il nuovo gruppo Its #Terrorismo - francobus100 : Terrorismo: Procura, tutti i presupposti arresto Manenti - ansa_lombardia : Terrorismo: Procura, tutti i presupposti arresto Manenti - AnsaLombardia : Terrorismo: Procura, tutti i presupposti arresto Manenti. Era stato condannato per l'omicidio di un carabiniere a B… - giornaleradiofm : Terrorismo: Procura, tutti i presupposti arresto Manenti: (ANSA) - MILANO, 28 APR - 'Non c'erano motivi per non ese… -