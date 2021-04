Terrorismo: Fontana telefona a Spina, 'spero in rapida estradizione' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso "un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a ogni livello, hanno contribuito all'arresto di sette terroristi, assicurandoli alla giustizia italiana". Lo ha fatto una telefonata al generale Giuseppe Spina, direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) e, nel recente passato, comandante provinciale dei Carabinieri a Brescia e a Monza. "Auspicando una rapida estradizione dei Brigatisti - ha aggiunto - il nostro pensiero va sempre ai familiari delle vittime di azioni terroristiche tanto gravi, quanto vili. Il loro ricordo resterà sempre nella nostra mente". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, ha espresso "un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a ogni livello, hanno contribuito all'arresto di sette terroristi, assicurandoli alla giustizia italiana". Lo ha fatto unata al generale Giuseppe, direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) e, nel recente passato, comandante provinciale dei Carabinieri a Brescia e a Monza. "Auspicando unadei Brigatisti - ha aggiunto - il nostro pensiero va sempre ai familiari delle vittime di azioni terroristiche tanto gravi, quanto vili. Il loro ricordo resterà sempre nella nostra mente".

