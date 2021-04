Terrorismo: Fioroni, 'arresto Petrella può contribuire a far luce su Moro' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Grazie al Presidente Draghi, al Ministro Cartabia e al governo francese per l'operazione odierna che consegna alla giustizia italiana 7 ex terroristi". Così Beppe Fioroni del Pd, ex-presidente della commissione Moro. "Tra questi mi sentirei di evidenziare la presenza di Marina Petrella che (insieme al marito, Luigi Novelli, deceduto nel 2020) apparteneva, inizialmente, al 'logistico' della colonna romana e in questa veste potrebbe avere avuto un ruolo nel caso Moro". "Nel 1978 la Petrella ha quindi già alle spalle una militanza politica come, peraltro, scrive Priore nella sua sentenza-ordinanza. Ne sottolineo un estratto: 'Conosce troppo bene luoghi di deposito di stampati B.R., tanto da far presumere che ella avesse tra gli altri compiti quello della distribuzione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Grazie al Presidente Draghi, al Ministro Cartabia e al governo francese per l'operazione odierna che consegna alla giustizia italiana 7 ex terroristi". Così Beppedel Pd, ex-presidente della commissione. "Tra questi mi sentirei di evidenziare la presenza di Marinache (insieme al marito, Luigi Novelli, deceduto nel 2020) apparteneva, inizialmente, al 'logistico' della colonna romana e in questa veste potrebbe avere avuto un ruolo nel caso". "Nel 1978 laha quindi già alle spalle una militanza politica come, peraltro, scrive Priore nella sua sentenza-ordinanza. Ne sottolineo un estratto: 'Conosce troppo bene luoghi di deposito di stampati B.R., tanto da far presumere che ella avesse tra gli altri compiti quello della distribuzione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Fioroni Ex terroristi arrestati in Francia, una lunga storia di viltà politiche contrapposte Fu lui a chiedere a Mitterrand di evitargli la grana del ritorno delle centinaia di esuli in fuga dalle inchieste di terrorismo, fin dalle prime confessioni fiume dei pentiti, Fioroni per l'Autonomia,...

I casi del caso Moro ... di cui egli si era occupato a Firenze proprio per fatti di terrorismo. La commissione Pellegrino ...Moro la commissione d'inchiesta parlamentare presieduta fra il 2014 e il 2017 da Giuseppe Fioroni, ...

Ex terroristi arrestati in Francia, una lunga storia di viltà politiche contrapposte Il linguaggio è tortuoso, nello stile retorico di Mitterrand, ma il senso è chiaro. Si può leggere su Le Monde del 25 febbraio 1985. “… si trovano in Francia un certo numero di italiani, circa trecent ...

