Terrorismo: Eliseo, per definizione lista 10 nomi importante lavoro preparatorio bilaterale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - La definizione della lista di questi dieci nomi di ex terroristi che "all'inizio prevedeva 200 individui", "fa seguito a un importante lavoro preparatorio bilaterale" tra Italia e Francia "che ha portato a prendere in considerazione i crimini più gravi". A riferirlo è l'Eliseo all'Adnkronos dopo l'arresto di 7 ex terroristi italiani degli anni di Piombo in Francia. Le dieci domande, spiega, "sono state tramesse alla Corte di Appello di Parigi e rientrano nell'ambito della dottrina Mitterrand visto che si tratta di fatti di sangue". Ora, sottolinea, "la giustizia si occuperà del dossier" e "prenderà una decisione indipendente sui casi individuali". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Ladelladi questi diecidi ex terroristi che "all'inizio prevedeva 200 individui", "fa seguito a un" tra Italia e Francia "che ha portato a prendere in considerazione i crimini più gravi". A riferirlo è l'all'Adnkronos dopo l'arresto di 7 ex terroristi italiani degli anni di Piombo in Francia. Le dieci domande, spiega, "sono state tramesse alla Corte di Appello di Parigi e rientrano nell'ambito della dottrina Mitterrand visto che si tratta di fatti di sangue". Ora, sottolinea, "la giustizia si occuperà del dossier" e "prenderà una decisione indipendente sui casi individuali".

Advertising

TV7Benevento : Terrorismo: Eliseo, per definizione lista 10 nomi importante lavoro preparatorio bilaterale... - TV7Benevento : **Terrorismo: Eliseo, 3 ex terroristi ancora attualmente ricercati**... - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: ??Arrestati stamattina in #Francia 7 ex membri delle #BrigateRosse su richiesta dell’Italia. Altri 3 sono in fuga o ricercati… - madliber : RT @lucianoghelfi: Sembra finita la dottrina Mitterrand: arrestati in #Francia 7 brigatisti su richiesta dell'#Italia. Tre invece sono rice… - Lukyluke311 : RT @guidoolimpio: Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamani in Francia su richiesta dell'Italia, mentre altri tre so… -