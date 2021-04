Terremoto in India, già in ginocchio per il Covid: “Crolli e tanta paura tra la gente” (Di mercoledì 28 aprile 2021) India Terremoto – Mercoledì 28 aprile 2021. Registrata una scossa di magnitudo 6.0 nello stato Indiano dell’Assam, nell’area nord-est del Paese. Secondo l’Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a nord di Dhekiajuli, nell’area settentrionale dello Stato dell’Assam, a pochi passi dal confine con il Bhutan. Gli abitanti dello stato del Guwahati, 150 km a sud, hanno riferito che la scossa è stata forte: ha fatto oscillare gli edifici e causato crepe nei muri. leggi anche l’articolo —> Covid, la variante Indiana è in Italia: cosa sappiamo della nuova mutazione del virus India Terremoto oggi nello Stato di Assam: “Crolli e tanta paura tra la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021)– Mercoledì 28 aprile 2021. Registrata una scossa di magnitudo 6.0 nello statono dell’Assam, nell’area nord-est del Paese. Secondo l’Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a nord di Dhekiajuli, nell’area settentrionale dello Stato dell’Assam, a pochi passi dal confine con il Bhutan. Gli abitanti dello stato del Guwahati, 150 km a sud, hanno riferito che la scossa è stata forte: ha fatto oscillare gli edifici e causato crepe nei muri. leggi anche l’articolo —>, la variantena è in Italia: cosa sappiamo della nuova mutazione del virusoggi nello Stato di Assam: “tra la ...

