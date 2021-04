Terremoto in India, forte scossa di magnitudo 6: 'Crolli e tanta paura tra la gente' (Di mercoledì 28 aprile 2021) all'alba in , la forte scossa, di magnitudo 6.1 - 6 - 3 secondo le prime stime, è stata registrata nello Stato Indiano dell' Assam , nell'area nord - est del Paese stamani all'alba. Secondo l'Istituto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) all'alba in , la, di6.1 - 6 - 3 secondo le prime stime, è stata registrata nello Statono dell' Assam , nell'area nord - est del Paese stamani all'alba. Secondo l'Istituto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : India, scossa di terremoto di magnitudo 6.0: nessuna vittima #india - ElenaInvernizzi : RT @AndFranchini: India, scossa di terremoto di magnitudo 6.0 - Ultima Ora - angiuoniluigi : RT @leggoit: #terremoto #india, forte scossa di magnitudo 6: «Crolli e tanta paura tra la gente» - paola124291 : @filipponico1962 @AndFranchini Sì, grazie Filippo, lo so. Intendevo proprio questo, non mi sono ben spiegata, ha ra… - occhio_notizie : ?? ULTIMA ORA - Forte scossa di #terremoto in #India -