Tennis | Novak Djokovic dà forfait a Madrid | giocherà gli Internazionali a Roma

(Di mercoledì 28 aprile 2021)non sarà al via del Masters 1000 di. L’annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso account twitter del torneo madrileno, con il numero uno del mondo che ha deciso di concentrare tutte le sue forze suglid’Italia diche scatteranno il prossimo 9 di maggio in vista del secondo slam del 2021, ovvero il Roland Garros. “Mi dispiace di non essere in grado di viaggiare aquest’anno e incontrare tutti i miei tifosi – ha fatto sapere il serbo – Sono già passati due anni, parecchio tempo. Spero di vedervi tutti l’anno prossimo”.la scorsa settimana ha giocato il torneo Atp 250 di Belgrado dove è stato sconfitto in semifinale dal russo Aslan Karatsev, arresosi poi in finale a Matteo Berrettini. Dunque niente ...