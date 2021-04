Tennis | Martina Trevisan | “Ho vissuto momenti difficile dentro e fuori dal campo Il tennis mi ha cambiato la vita”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è stata autrice di un exploit incredibile lo scorso anno al Roland Garros dove ha conquistato gli ottavi di finale. La carriera dell’azzurra è arrivata a un punto di svolta proprio nel torneo dello Slam transalpino che le ha consentito di entrare nella top-100 mondiale. La carriera della fiorentina, però, è stata caratterizzata da alti e bassidal, come lei stessa ha raccontato in un’intervista rilasciata a “Behind the racquet”. “A circa 14 anni, un momento importante per la mia crescita, avevo bisogno di molto affetto e amore. Le persone a me vicine vedevano solo“lata”, e non la ragazza che cresceva con i propri bisogni. Penso che questo mi abbia reso quello che sono oggi. Sono diversa dagli altri ...